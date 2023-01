Mercato Roma, rifiutata l’offerta del Newcastle per Zaniolo

In casa Roma continua a tenere banco la vicenda Zaniolo. Sul 22 giallorosso in questo momento sembra essere in pole position il Milan ma come riportato da Calciomercato.it, anche il Newcastle guarda con attenzione l'evolversi della vicenda. Il club di St James' Park, ha fatto recapitare a Trigoria un'offerta da 5 milioni per il prestito più 35 per il riscatto condizionato al raggiungimento del 75% delle presenze fino al termine della stagione. Proposta che la Roma ha prontamente rispedito al mittente.