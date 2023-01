Ecco perché l’addio di Nicolò fa perdere tutti

In questa situazione Zaniolo e la Roma, si trovano con il cerino in mano

Centoventotto presenze, novantacinque da titolare, ventiquattro gol, tredici in campionato, undici nelle coppe, uno per sempre nella finale di Conference League a Tirana, due crociati, altrettante interminabili riabilitazioni, un figlio, una tifoseria ai suoi piedi, i baci sulla maglia, la sensazione di un amore destinato a durare ancora a lungo. Tutto svanito con quel “io non vengo a Spezia, cedetemi”. Un tradimento, così è stato interpretato da una tifoseria che vive la Roma come un sentimento, scrive Piero Torri su La Repubblica, pazienza se si vince una volta ogni tanto, ma la maglia è sacra e va onorata e rispettata. Zaniolo è sempre stato sul mercato, a cominciare dall’estate scorsa con Tiago Pinto che tutto fece meno che considerarlo incedibile. Come, del resto, è per tutti. Ma da lì sono cominciati ad affiorare i problemi.