Su Zaniolo il Milan fa sul serio

La settimana di Zaniolo. Dopo aver rinunciato alla trasferta di La Spezia causa mercato, sono giorni caldi per capire se il numero 22 resterà o meno a Trigoria dopo la fine del mercato (nonostante le sensazioni di Mourinho), scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Se Mourinho è convinto di una permanenza di Nicolò per mancanza di offerte, d'altro canto vanno registrati alcuni movimenti attorno al nome di Zaniolo. Come anticipato, oltre alle squadre di Premier, anche un club italiano seguiva le tracce del calciatore con la speranza di strapparlo ad un prezzo più basso nelle ultime ore di mercato: il Milan. Dopo alcuni contatti con l'entourage del ragazzo, il club rossonero sarebbe pronto ad offrire 20 milioni. La Roma vuole un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League, per una cifra pari a 25 milioni bonus compresi. Una proposta lontana dalle richieste iniziali di Pinto, che punta sulla forte volontà del ragazzo di restare in Italia e sulla mancanza di altre offerte sul tavolo del gm portoghese. La speranza di Massara e Maldini è quella di aprire degli spiragli da qui al 31 gennaio, in una situazione che, però, vedrebbe coinvolto anche il Tottenham che resterebbe in corsa.