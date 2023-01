Appuntamento per Zaniolo: il Milan fa l’offerta

Prestito con obbligo di riscatto, legato alla qualificazione in Champions League, a circa 22 milioni di euro bonus compresi

È sempre più rossonero il futuro di Nicolò Zaniolo, scrive Marco Juric su La Repubblica. Nella giornata di ieri c’è stato il primo vero contatto tra l’entourage del calciatore e il Milan per esporre una strategia chiara da diversi giorni. Maldini e Massara pronti a presentare la loro offerta. Prestito con obbligo di riscatto, legato alla qualificazione in Champions League, a circa 22 milioni di euro bonus compresi. Di più da Milanello non intendono esporsi.