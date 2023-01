Roma, tutti i nomi per il dopo Zaniolo: c’è anche Adama Traorè

La Roma inizia a pensare al dopo Zaniolo. La trattativa con il Milan è in fase di sviluppo e Pinto deve cercare il sostituto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com sono quattro i nomi sul taccuino del gm. Il preferito è Hakim Ziyech. Ha però un contratto fino al 2025 e guadagna circa 6 milioni di euro. Acquistandolo a titolo definitivo (per 20-25 milioni) però, la Roma potrebbe sfruttare gli effetti del Decreto crescita. C'è anche l'interesse per Deulofeu, che però ha in mano una ricca offerta dell’Aston Villa, 4 milioni al giocatore e 20 all’Udinese. Gli altri nomi sono Lucas e Adama Traorè. Il brasiliano non convince, sia per età (31) sia per rendimento. Soluzione di emergenza il secondo, in scadenza con il Wolverhampton e proposto da Mendes.