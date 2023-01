Roma, crioterapia per Zaniolo a Trigoria: alle 15 la ripresa degli allenamenti

Nicolò Zaniolo è al centro del mercato giallorosso. Il calciatore ha chiesto la cessione e a Trigoria attendono un'offerta da parte del Milan. Il numero 22 ha pubblicato una foto sui social mentre sta entrando nella vasca per fare la crioterapia. È una terpia utilizzata in vari ambiti medici per il trattamento di diverse patologie, tra cui lesioni muscolari. La squadra si allenerà oggi pomeriggio a Trigoria in vista del delicato match di domenica contro il Napoli. Non è ancora certa la sua presenza sul campo d'allenamento. Ieri, nonostante il giorni di riposo, Solbakken, Karsdorp e Pellegrini hanno svolto una sessione individuale. Nicolò era assente.