Roma-Milan, Spinazzola gioca esterno. Stadio, i Friedkin vagliano nuove aree: incontro a breve

Giornata di vigilia in casa Roma, che domani affronterà il Milan nel posticipo della 24esima giornata. Per la squadra di Fonseca sarà l’ennesimo test contro una big del campionato, dal momento che gli scontri diretti sono stati il vero tallone d’Achille in questa stagione dei giallorossi. “Ma nessuna ansia, ho visto solo voglia di vincere. E non credo a un Milan in crisi“, assicura l’allenatore portoghese nella consueta conferenza stampa. Continua l’emergenza difensiva per la Roma, anche se Kumbulla recupera: “Sarà convocato, vedremo domani se giocherà. Spinazzola invece agirà sulla fascia sinistra”, l’indizio di Fonseca sulla formazione. Se l’albanese non dovesse farcela potrebbe esserci di nuovo spazio per Fazio, con l’altra ipotesi di un arretramento di Karsdorp come successo giovedì.

Per il Milan questa partita arriva nel momento più complicato della stagione, nonostante il passaggio del turno in Europa League con la Stella Rossa. Stefano Pioli difende ammette il calo di prestazioni ma difende i suoi in conferenza stampa: “Romagnoli? Basta cercare colpevoli. E Ibra è motivato, come sempre”. Il tecnico rossonero teme e rispetta la Roma: “Anche senza Dzeko giocano bene, hanno tante alternative. È uno scontro diretto per la Champions e i punti pesano di più. Dovremo limitarli per esaltare le nostre caratteristiche, è arrivato il momento di spingere”.

Stadio della Roma, previsto l’incontro in Campidoglio: al vaglio nuove aree. De Rossi a ruota libera

A tenere banco probabilmente più di ogni altra cosa c’è però il tema stadio, con la Roma che ieri ha annunciato lo stop definitivo al progetto di Tor di Valle. Una decisione arrivata dopo 9 anni di iter e che ha diviso e non poco, sia tifosi che addetti ai lavori oltre alla reazione decisamente forte e colorita di James Pallotta. Un’uscita che non è affatto piaciuta ai tifosi della Roma, che hanno affidato la loro replica a uno striscione decisamente piccato. Come ha sottolineato anche Fonseca in conferenza stampa, però, i Friedkin hanno intenzione di costruire un nuovo stadio di proprietà della Roma e per questo si stanno già muovendo. La prossima settimana dovrebbe andare in scena già un incontro in Campidoglio, con il Comune che ha già aperto alla possibilità di nuove aree. L’obiettivo dei Friedkin è quello di avere tutte le autorizzazioni entro due anni mentre sono al vaglio diverse zone della capitale, come Tor Vergata e Ostiense.

Di stadio e non solo ha parlato Daniele De Rossi in una lunga diretta con l’università Luiss di Roma: “Hanno tirato via il velo, tutti ad applaudire, pensavo fosse fatta, poi siamo rimasti col plastico che sarà in qualche sgabuzzino. È un peccato, per la Roma e la città”. L’ex capitano giallorosso torna anche sul fatidico ‘ambiente romano’ (“ci sono dei rompiscatole, ma in campo vanno i giocatori”). Spazio anche al ‘caso’ Pellegrini e la foto con Immobile: “Se fossi stato club manager, avrei detto a Lorenzo di chiamarlo e magari di non mettere la foto. Non perché è sbagliato, ma perché così nessuno si offende”. Nella lunga chiacchierata anche l’argomento Ibrahimovic-Sanremo, i sei cambi (“se avessero mandato via da Trigoria tutti quelli che hanno sbagliato in questi anni, resterebbe solo la lupa”) e ovviamente il futuro sulla panchina della Roma. “Mi piacerebbe, ma cerco sempre di non parlare della Roma perché le mie parole hanno un peso diverso. Ho annullato un’intervista dopo il derby perso 3-0, sembrava che volessi inserirmi in qualche piccola crepa”, le sue parole.

Dalla relazione semestrale pubblicata ieri, oltre allo stop allo stadio, sono emersi anche alcuni dettagli di calciomercato. Ufficializzato l’obbligo di riscatto per Bryan Reynolds e quello per Marash Kumbulla, oltre all’opzione per il prolungamento del contratto di Stephan El Shaarawy. Sulla destra resta sempre nei radar il nome di Hysaj, che intanto è stato proposto anche al PSG, che ha sta valutando l’ipotesi.