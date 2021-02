Fonseca: “Kumbulla c’è, Spinazzola gioca a sinistra. Friedkin vuole fare lo stadio”

Per la Roma è la grande occasione. I giallorossi domani sera (ore 20.45 allo stadio Olimpico) ospitano il Milan di Ibrahimovic e cercano la prima vittoria in stagione contro una big. Fonseca, che fa i conti con la solita emergenza in difesa, vuole battere Pioli per risucchiare un Milan in crisi nella corsa a un posto Champions. Ecco le sue parole nella conferenza stampa di vigilia.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA



Rientra qualche difensore, ma è sempre emergenza: a Benevento Spinazzola tra i centrali con Bruno Peres, farà così anche contro il Milan oppure Spinazzola tornerà a sinistra?

Vediamo domani. Spinazzola giocherà a sinistra, questo posso dire.

El Shaarawy può fare anche la prima punta?

Nell’altra conferenza mi è stata fatta la domanda se El Shaarawy potesse giocare come terzino, ora come attaccante (ride, ndr). Non lo abbiamo provato da attaccante in allenamento, ma in caso di necessità può farlo.

Più decisivo Mkhitaryan o Ibrahimovic?

Sono due grandi calciatori. Miki è decisivo per la Roma, Ibra per il Milan. Difficile dire chi lo è di più, entrambi stanno facendo una grande stagione.

Che effetto le fa la rinuncia allo stadio di Tor di Valle? Ha fiducia che con i Friedkin si riesca a fare lo stadio?

Io faccio l’allenatore, questa domanda non è per me. Io posso dire che il presidente ha una grande voglia di fare lo stadio per la città e i tifosi.

Le fa piacere l’interessamento del Benfica? Ci ha scherzato con Tiago Pinto?

Sono focalizzato solo sul presente e sulla Roma, non penso al futuro.

La squadra può scendere in campo con l’ansia visto che non batte mai le big?

No, quello che io ho visto in campo è una voglia grande di fare una buona partita, solo questo.

Smalling rientrerà con la Fiorentina?

Sta meglio, penso che la prossima settimana possa rientrare in gruppo.

Il Milan in trasferta ha ottenuto 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta

Il Milan sta facendo una grande stagione. Gli ultimi risultati non sono stati buoni, ma ho visto tutte le loro partite e i risultati sono diversi dal rendimento. Nel derby ha giocato bene, non credo che il loro rendimento sia diverso, è sempre una squadra molto forte.

Villar, Veretout e Diawara insieme per fare bene già dall’uscita bassa potremo rivederli anche con squadre che vi vengono a prendere alti?

Noi abbiamo la nostra identità e non la cambiamo in funzione dei risultati. Anche contro il Milan non cambieremo le nostre intenzioni. Con squadre grandi o piccole vogliamo sempre costruire e non cambiamo in funzione dell’avversario.

Su Kumbulla

Si è allenato in questi due giorni, sarà convocato.

Che percezione ha del Milan?

Non credo in questa crisi del Milan, ho visto una squadra fortissima che gioca sempre lo stesso calcio, aggressivo, costruiscono occasioni per segnare. Non credo in questa crisi. Ho visto tutte le loro partite, sono sempre fortissimi anche se gli ultimi risultati sono stati sotto le aspettative. Domani saranno qui con la voglia di vincere.