Stadio Roma, i giallorossi chiedono l’incontro in Campidoglio: c’è l’apertura per altre aree

Il progetto Stadio della Roma è già pronto a traslocare. Dopo quasi 10 anni il progetto per il nuovo impianto Tor di Valle ha vissuto il suo stop definitivo. A renderlo noto è stato lo stesso club giallorosso nella relazione semestrale al 31 dicembre 2020, scatenando anche le polemiche forti dell’ex presidente James Pallotta. Il Campidoglio ieri ha commentato la decisione della Roma con una nota ufficiale, ma la macchina per un nuovo iter è già pronta a ripartire. Come riporta l’Ansa, infatti, la società capitolina ha chiesto un incontro al Campidoglio per confrontarsi su un nuovo progetto e la riunione dovrebbe tenersi già la prossima settimana. Il Comune, inoltre, ha già aperto alla valutazione in tal senso di altre aree della città per la realizzazione dell’impianto.