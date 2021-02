Hysaj resta nei pensieri della Roma: l’agente sonda il terreno con il PSG

Elseid Hysaj resta nel mirino della Roma. Il terzino albanese del Napoli è in scadenza di contratto e lascierà gli azzurri, questo sembra già deciso, come sottolineato anche dal suo agente. Come scrive ‘calciomercato.it’, l’interesse dei giallorossi per lui non è mai stato archiviato in maniera definitiva e non è escluso che nell’incontro tra Giuffredi e Pinto per Veretout non si sia parlato anche di Hysaj. Sull’ex Empoli, però, in queste ore si sarebbe aggiunto anche il PSG: l’agente ha fatto un sondaggio, con una chiacchierata meramente esplorativa visto che i francesi sono alla ricerca di un esterno destro. Al momento Hysaj resta una semplice ipotesi che dovrà essere valutata da Pochettino e dalla dirigenza parigina.