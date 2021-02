Roma, ufficiale l’addio al progetto dello stadio di Tor di Valle: “Esecuzione impossibile”

La Roma dice ufficialmente addio allo stadio di Tor di Valle. Dopo otto anni di tira e molla, il club ha deciso di annunciare la fine del progetto. La decisione è stata resa nota con un comunicato, emesso dopo il CdA odierno: “Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, sulla base degli approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali di primario standing, nonché alla luce delle ultime comunicazioni di Roma Capitale, ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo dello stadio da realizzarsi nell’ambito dell’attuale progetto immobiliare relativo all’area di Tor Di Valle, essendo quest’ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione. Il Consiglio di Amministrazione”.

Il 24 febbraio 2017, esattamente quattro anni fa, la sindaca Raggi e Baldissoni annunciavano fuori dal Campidoglio lo storico accordo che avrebbe dovuto precedere la realizzazione dell’impianto. La strada, che quel giorno sembrava ormai in discesa, è stata diversa da quello che le parti si aspettavano. L’addio di Pallotta al club giallorosso era stato il segnale che il progetto sarebbe potuto naufragare a stretto giro.

