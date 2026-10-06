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Trigoria, la ripresa verso il Como: Malen e Wesley parzialmente in gruppo. Per Fabregas c'è il dubbio Kean

La sosta è ormai agli sgoccioli e la Roma è pronta a tornare in campo. I giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per la programmata ripresa degli allenamenti. Malen e Wesley hanno lavorato parzialmente in gruppo, mentre Gasperini ha potuto contare anche sul rientro di gran parte dei calciatori impiegati nelle ultime settimane con le rispettive Nazionali (all'appello mancano solo Koné, Mora e gli argentini Balerdi, Soulé e Castro). Gasp corre verso il traguardo delle 300 vittorie in Serie A, ma sulla sua strada c'è il Como e la Roma deve evitare lo spauracchio al rientro dalla sosta. Proprio per questo il tecnico giallorosso sta studiando i lariani e particolare attenzione è riservata al difensore Ramon, già in grado di rompere gli equilibri contro la Roma, e Diao. In casa Como Fabregas è preoccupato dall'infortunio di Kean, mentre Nico Paz è atteso dal lungo viaggio dell'Argentina: un ritorno che lo vedrà in compagnia dei connazionali giallorossi e potrebbe incidere sulla forma.

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