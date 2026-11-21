Oltre tremila nel settore ospiti, ma al Tardini saranno molti di più i romanisti al seguito della squadra di Gasperini. Dopo l'apertura alla trasferta da parte del Casms, arrivata appena tre giorni fa, c'è stato un assalto ai botteghini che ha riguardato anche altri settori dello stadio di Parma, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Un esodo vero e proprio da parte dei tifosi giallorossi. Visti gli incidenti del 2025, però, la Questura ha alzato l'allerta: saranno infatti più di 200 gli agenti impiegati, previsti pure diversi divieti al transito per le due tifoserie per cercare di evitare qualsiasi contatto.