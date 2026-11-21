Ci sono soste che ti peggiorano l'umore. Forse perché Gian Piero Gasperini ha lasciato una Roma che veleggiava in campionato e ora "la ripartenza lascia sempre qualche dubbio". O forse perché si avvicina la sessione di mercato e con Gasp è sempre così, quando annusa aria viziata o poco piacevole fa fatica a nasconderlo, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. "Di mercato parlerà l'amministratore delegato (Galantic, ndr), sara lui a dire quello che la Roma potrà fare a gennaio. Per ora non c'è programmazione, io ne ho parlato solo con il ds D'Amico". Il tecnico vorrebbe due colpi per puntare dritto allo scudetto e aveva immaginato proprio questi giorni di sosta come utili per fare il punto con la proprietà, ma così non è stato: le comunicazioni tra area tecnica e società non sono proprio il punto forte di Trigoria. Meglio pensare al campo, allora. La Roma oggi a Parma può completare il suo girone da imbattuta: in A non perde da 18 giornate, ovvero da Inter-Roma del 5 aprile. Gasp ritrova dopo oltre un mese Dybala e dopo due Svilar. Il primo farà coppia con Malen, che nel dubbio durante la sosta ha ripreso a segnare anche con l'Olanda. "Vogliamo restare in alto — ha detto Gasp —. Nell'ultimo periodo abbiamo fatto bene nonostante assenze importanti, ma è giusto guardare avanti. Dobbiamo riattaccare subito la spina". E magari convincere i Friedkin ad acquistare.