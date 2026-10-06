Gasperini corre. Lo fa da inizio stagione. La sua Roma vince, convince e fa sognare. E gran parte del merito è suo. In due anni ha restituito ai tifosi quella voglia di sognare che sembrava persa. Ora, però, c'è un altro motivo per correre. Un traguardo speciale. Contro il Como, Gasp può raggiungere le 300 vittorie in Serie A. Un numero che, nella storia del campionato italiano, hanno centrato soltanto quattro allenatori: Trapattoni, a quota 352, Allegri con 324, Spalletti con 306 e Nereo Rocco con 302. La sfida con Fabregas, quindi, non sarà come le altre. Ma prima di pensare al record, Gasp dovrà superare un'altra statistica.

Quella che riguarda la Roma e il rientro dalla sosta. L'anno scorso, dopo le pause per le Nazionali, arrivarono tre sconfitte in quattro partite. Una contro il Torino, due contro l'Inter. L'unica gioia fu contro la Cremonese. Una vittoria che permise ai giallorossi di tornare a guardare tutti dall'alto. Proprio come stanno facendo adesso. Questa volta, però, c'è una differenza. La sosta è stata lunghissima. Tre settimane di stop, qualcosa di mai visto prima. Gasp ha perso quella continuità che aveva costruito dall'inizio della stagione. Ma ora si riparte. E l'obiettivo è uno solo: non permettere al passato di tornare. Anche perché domenica non ci sono soltanto tre punti in palio.