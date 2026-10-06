Fabregas e Gasperini si studiano. Non sono amici, ma tra i due c'è rispetto. E soprattutto c'è una sfida che si avvicina. Tra poco meno di una settimana la Roma volerà a Como per la sesta giornata di campionato. E i due tecnici hanno già iniziato a pensare alla partita. Gasp parte con una certezza: Cristante non ci sarà. Per il resto, la Roma è quasi al completo. Resta da capire come arriveranno gli argentini, che torneranno soltanto tre giorni prima della sfida. Fabregas, invece, ha due situazioni da monitorare. La prima, e quella più delicata, riguarda Kean. L'attaccante ha lasciato il ritiro dell'Italia per un problema fisico, come affermato da Mancini. Gli esami chiariranno l'entità dell'infortunio, ma al momento la sensazione è che il recupero per domenica sia complicato. Poi c'è Nico Paz. Il talento del Como sta bene, ma dovrà affrontare un lungo viaggio oltreoceano (come Soulé, Castro e Balerdi) e rientrerà a soli tre giorni dalla partita. Fabregas potrebbe quindi scegliere di non rischiarlo dall'inizio e conservarlo per la ripresa.