Dopo i tre giorni di riposo concessi da Gasperini, questo pomeriggio la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del big match di domenica sul campo del Como. Assente Bryan Cristante, alle prese con un problema al ginocchio destro, mentre Donyell Malen e Wesley sono rientrati parzialmente in gruppo e saranno a disposizione per la sfida del Sinigaglia. Nel centro sportivo giallorosso sono tornati anche i primi nazionali: dopo oltre due settimane si sono rivisti Mancini, Ghilardi, Lulli, Pisilli, Ndicka, Koulierakis e De Marzi. L'allenamento si è svolto sotto la pioggia e Gasperini, nel momento del suo ingresso in campo, ha scherzato: "Cambiata la temperatura eh?". Dello stesso avviso anche de Roon che sorridendo ha ammesso: "Pensavo che a Roma non piovesse mai".