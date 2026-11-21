Ricomincia il campionato ma la Roma continua a guardare con occhio attento al mercato di gennaio. Mentre restano da stabilire budget e possibilità di manovra, il ds D'Amico è alla ricerca di attaccanti esterni per completare il reparto come chiede da mesi Gasperini. Tra i tanti profili osservati, come riportano diversi media turchi, ci sarebbe anche Ernest Muci, esterno di piede destro classe 2001 del Trabzonspor. Talento più brillante della nazionale albanese, in questo inizio di stagione si sta mettendo in mostra con già 3 gol e 6 assist a referto nelle prime 10 partite. La Roma avrebbe svolto un primo sondaggio con l'entourage del giocatore spinta anche dai consigli proprio di un ex come Mohamed Salah: l'egiziano è compagno di squadra di Muci al Trabzonspor e l'avrebbe consigliato direttamente alla proprietà giallorossa. La sua valutazione si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro, con una crescente attenzione da parte di diversi club europei.