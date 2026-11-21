Parma-Roma e Atalanta-Inter, il pronostico: le quote di tutti i bookmakers

La Roma è pronta per tornare in campo al Tardini contro il Parma. Partita delicata al rientro dalla sosta e con vista su Parigi. Gasperini ha quasi tutto il gruppo a disposizione dopo settimane di emergenza: in difesa c'è il trio Mancini, Ndicka, Hermoso mentre in mediana confermato il duo Koné-Cristante. Sulle fasce Molina in vantaggio su Lulli insieme a Wesley. Sulla trequarti torna Dybala dal 1' insieme a Mora (Soulé, tornato dall'Argentina solo giovedì, dovrebbe andare in panchina) dietro al solito Malen.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Koné, Wesley; Cristante; Dybala, Malen.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen.