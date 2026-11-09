Ben 13 i calciatori che hanno salutato la Capitale, mercoledì la ripresa. L'ex capitano ospite in Kuwait, poi i rumors (smentiti) sul Fenerbahce. Hermoso vicino al rinnovo, fiocco azzurro per Gollini
Roma, inizia la sosta: 13 i giallorossi in giro per il mondo. C'è attesa per i recuperi
Si alza il sipario sulla sosta nazionali di novembre. Benedetta o maledetta, sono ben 13 i calciatori della Roma che nelle scorse ore hanno salutato Trigoria. Da Ghilardi a Wesley, da Malen a Soulé: un’intera squadra vola via e che tornerà nella Capitale solo a pochi giorni dalla sfida contro il Parma. Solo Inter, Frosinone e Torino hanno visto più giocatori chiamati dalla rispettive selezioni (14), mentre la Roma si posiziona sullo stesso livello di Milan e Como. E sarebbero potuti essere anche di più, considerando le condizioni non perfette di Mancini e Koné. Proprio il lavoro quotidiano a Trigoria, alla corte di Gasp, è stato il motivo del 'no' di Manu alla Francia. Out anche Cristante, come spiegato dal CT Mancini: "Non avevo bisogno di provarlo perché lo conosco". Niente Argentina per Molina: l'esterno era stato chiamato in extremis dal CT Scaloni, la Roma e Gasp si sono opposti. Tra i protagonisti più attesi c'è Malen, e sul suo ruolo con l'Olanda Xavi è stato chiaro: "Lo vedo centravanti". Un senso di attesa diverso permea Trigoria: Gasp vuole ritrovare tutti i titolari per giocarsi Champions e derby.
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