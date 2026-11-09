La sosta per le Nazionali ha svuotato Trigoria, confermando però il forte appeal internazionale della Roma di Gian Piero Gasperini. In base all'elenco ufficiale dei convocati per gli impegni di novembre e salvo i cambiamenti in corsa, il club giallorosso si piazza saldamente tra le grandi protagoniste del campionato per numero di calciatori chiamati a rappresentare le rispettive selezioni. Sono ben 13, infatti, i calciatori della Roma che hanno lasciato la Capitale in questi giorni: dai portieri Vasquez e De Marzi agli attaccanti Castro, Malen, Mora e Soulé, passando per i difensori Balerdi, Ghilardi, Koulierakis, Lulli, Ndicka e Wesley e per il solo Pisilli a centrocampo. Guardando alle posizioni di vertice e alle principali concorrenti della Serie A, il quadro dei convocati per questa sosta vede l'Inter e le sorprese Torino e Frosinone primeggiare a quota 14 elementi. Subito dietro, a quota 13, la squadra di Gasp divide il proprio gradino del podio con Milan e Como. Appena sotto troviamo l'Atalanta a quota 12 come l'Udinese, la Juventus con 11, il Napoli e la Lazio a 8 (considerando anche le due defezioni biancocelesti).

I "quasi" convocati: la Roma poteva (e forse meritava) un record

Il numero dei giallorossi impegnati nel mondo avrebbe potuto essere persino superiore, sfiorando o superando quota 17 in caso di diverse coincidenze fisiche o di scelte tecniche dei vari CT. L'elenco degli "esclusi per un soffio" o per questioni di gestione è di altissimo profilo. In pole ovviamente c'è Mancini, inizialmente chiamato dall'Italia ma costretto a dare forfait a causa di un risentimento muscolare che lo ha tenuto out anche contro il Sassuolo. Escluso a sorpresa, invece, dal CT azzurro Mancini Cristante, ma lo stesso allenatore ha spiegato come non avesse bisogno di provarlo in questa fase. Out anche Koné, rientrato e titolare contro il Sassuolo ma fuori dalla Francia di Zidane onde evitare possibili ricadute fisiche. Infine, un capitolo a parte merita Molina: l'esterno era stato chiamato in extremis dall'Argentina, ma la squalifica di un turno da scontare e l'opposizione della Roma e di Gasperini ne hanno bloccato la partenza.