Da una parte la voglia di proseguire un cammino fin qui (quasi) perfetto, dall'altra la sensazione che la Roma avesse bisogno di staccare la spina. La squadra di Gasperini è reduce da un tour de force importante, con nove partite giocate in 27 giorni, alcune delle quali di altissimo livello. Lo ha ammesso lo stesso tecnico, che però preferisce guardare il lato positivo della situazione: "Abbiamo avuto tanti scontri duri come Como, Napoli, Manchester e Real Madrid. La gestione non è stata un problema, questo ci ha permesso di ruotare tutta la rosa". In questo intenso spezzone di stagione infatti, sono saliti in cattedra giocatori che fino a questo momento erano rimasti un po' in disparte. Su tutti Rodrigo Mora, che ha sfruttato la prolungata assenza di Dybala per ritagliarsi uno spazio importante, arrivando a segnare per tre partite consecutive. Poi de Roon, che ha fatto vedere i motivi che hanno spinto Gasp a portarlo nella Capitale, ma anche Ghilardi, Gollini e Vasquez. Gasperini ha dato spazio a tutti, anche per necessità. Come ammesso più volte sia dal tecnico che da D'Amico, la rosa è corta e con qualche infortunio rischia di diventare cortissima. Per questo il dibattito sulla "sosta o non sosta" potrebbe trovare una risposta proprio nei recuperi che la Roma avrà a disposizione alla ripresa del campionato.

Da Dybala a Svilar: dopo la sosta torna la Roma dei titolari

Laè infatti tra le squadre che potrebbero. Gli infortuni con cui ha dovuto fare i conti Gasperini hanno richiesto tempi di recupero piuttosto lunghi, ma fortunatamente hanno coinvolto pochi giocatori. Il problema è che quasi tutti sono elementi fondamentali dello scacchiere giallorosso. Uno su tutti, ovviamente,Il portiere è assente dal 10 ottobre scorso e non ha mai smesso di allenarsi, sia a Trigoria sia attraverso sedute individuali con un preparatore, senza però riuscire ad anticipare i tempi di recupero. Gli esami svolti una decina di giorni fa hanno spinto il club e il calciatore a scegliere la strada della prudenza.La stessa identica tabella di marcia di Paulo. La lesione al polpaccio accusata contro il Real Madrid lo ha tenuto ai box più del previsto, ma ora l'argentino è pronto a tornare e a fare la differenza. Magari ritrovando anche un gol che manca dal 18 gennaio. Chi invece è già rientrato è Manu, autore di 66 ottimi minuti contro il Sassuolo. Il francese non è stato convocato dalla nazionale e sfrutterà questi giorni per ritrovare la condizione migliore. Proprio lui che, rispetto ai compagni, avrà uno stimolo in più:Gasperini spera dunque di ritrovare la Roma delle "prime linee", perché guai a parlare di titolari. Il tecnico però, resta combattuto sull'arrivo di questa pausa: "Interrompe nuovamente il campionato anche se questa volta solo per una settimana. Le nazionali mi piacciono quando giocano qualcosa di importante. Per delle amichevoli o partite di poca consistenza dispiace perdere tanti giocatori". Ma davanti a sé la Roma avrà un nuovo tour de force:In calendario ci sono la già citata trasferta contro il, la sfida casalinga contro lo, quella con lae, soprattutto,. Insomma, il prossimo mese sarà fondamentale per misurare le reali ambizioni della Roma. Il tutto in attesa di un mercato di gennaio che potrebbe portare nuova linfa e permettere ai giallorossi di sognare, questa volta definitivamente, in grande.