Hermoso ha convinto tutti, soprattutto la Roma. Il centrale spagnolo sta vivendo la sua miglior stagione da quando è arrivato nella Capitale e i numeri lo confermano: 14 presenze e 3 gol in stagione. Gasperini rinuncia raramente a lui, tanto che finora ha saltato una sola partita, quella contro il Cagliari del 27 ottobre. Per il resto è sempre partito titolare o, al massimo, subentrato nella ripresa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le ottime prestazioni dello spagnolo hanno convinto il club a puntare ancora su di lui. Sul tavolo c'è infatti un rinnovo di contratto per altre due stagioni con opzione per una terza. L'attuale accordo scadrà a giugno e proprio per questo la trattativa è già stata avviata. La fumata bianca sembra ormai soltanto una questione di tempo, vista la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme.