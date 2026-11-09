Ghilardi, Lulli, Pisilli, Malen, Mora, Soulé, Balerdi, Castro, Wesley, Ndicka, Vásquez, Koulierakis, De Marzi. La sosta per le Nazionali svuota Trigoria. Sono ben tredici i giocatori pronti a rispondere alla chiamata. Un’intera squadra che saluta e vola via. Gasp dovrà lavorare con i pochi rimasti a Roma. Nessun problema, ormai è abituato. La sua squadra sta facendo così bene da essere diventata un serbatoio per le Nazionali. Poteva salutare anche Koné. Ma il francese, appena recuperato, non è stato convocato da Zidane. Una fortuna per il tecnico piemontese. Tornando a chi è partito, ecco quando giocheranno e quando faranno ritorno a Trigoria.

Gli impegni

Il calendario completo

L'ultima pausa del 2026 sarà di due settimane, una in meno rispetto alla precedente.saranno impegnati con l'Italia nelle ultime due gare di Nations League: il 12 novembre contro la Francia a San Siro e il 15 novembre in trasferta contro il Belgio., invece, raggiungerà l'Under 21 azzurra, attesa il 13 novembre dalla Francia e il 16 novembre dal Belgio.vestirà la maglia dell'Olanda, che affronterà la Grecia il 13 novembre e la Germania il 16: proprio contro gli orange ci sarà anche Koulierakis, convocato dalla selezione ellenica, che tornerà in campo il 16 novembre contro la Serbia. Prima chiamata con la nazionale maggiore portoghese per, che sarà impegnato il 14 novembre contro la Danimarca e il 17 contro il Galles. Doppio appuntamento anche per, convocato da Carlo Ancelotti con il Brasile: i verdeoro affronteranno ilil 14 novembre e Singapore il 17. Balerdi, Soulé e Castro partiranno invece per raggiungere l'Argentina, attesa dalle amichevoli contro Uruguay e Costa Rica, rispettivamente il 13 e il 17 novembre. Due partite anche per Ndicka con la Costa d'Avorio, impegnata il 12 novembre contro lo Zambia e il 17 contro il Gambia. Vasquez risponderà alla chiamata della Colombia per le sfide contro il Cile del 13 e del 17 novembre, mentre De Marzi sarà impegnato con gli Stati Uniti Under 20 in tre amichevoli: Giappone il 12, Colombia il 14 e Paraguay il 17 novembre.

12 novembre: Italia-Francia

15 novembre: Belgio-Italia

Lulli

13 novembre: Francia-Italia

16 novembre: Italia-Belgio

Malen

13 novembre: Olanda-Grecia

16 novembre: Germania-Olanda

Koulierakis

13 novembre: Olanda-Grecia

16 novembre: Grecia-Serbia

Mora

14 novembre: Portogallo-Danimarca

17 novembre: Galles-Portogallo

Balerdi, Soulé e Castro

13 novembre: Argentina-Uruguay

17 novembre: Argentina-Costa Rica

Wesley

14 novembre: Giappone-Brasile

17 novembre: Singapore-Brasile

Ndicka

12 novembre: Costa d'Avorio-Zambia

17 novembre: Gambia-Costa d'Avorio

Vasquez

13 novembre: Colombia-Cile

17 novembre: Cile-Colombia

De Marzi

12 novembre: Stati Uniti-Giappone

14 novembre: Stati Uniti-Colombia

17 novembre: Stati Uniti-Paraguay

Il rientro a Trigoria: ecco quando Gasp potrà 'riabbracciarli'

I primi a tornare saranno Ghilardi e Pisilli. I due concluderanno i rispettivi impegni con la sfida contro il Belgio del 15 novembre e sono attesi a Trigoria il giorno successivo, con cinque giorni a disposizione per preparare la partita contro il Parma. Il 17 novembre sarà invece il turno di Malen, mentre il 18 novembre Gasperini potrà riabbracciare Lulli e Koulierakis. Bisognerà attendere qualche giorno in più per i giocatori partiti oltreoceano: Balerdi, Soulé e Castro faranno rientro a Roma entro il 19 novembre, a soli due giorni dalla delicata trasferta emiliana. Anche Mora, Wesley e Ndicka sono attesi a ridosso della partita. Una gestione tutt'altro che semplice per Gasperini, che rischia di avere il gruppo al completo soltanto alla vigilia della sfida del Tardini.