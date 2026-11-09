Da Ghilardi a Wesley, passando per Malen e Soulé: tutto sui 'romanisti' impegnati durante la sosta
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Ghilardi, Lulli, Pisilli, Malen, Mora, Soulé, Balerdi, Castro, Wesley, Ndicka, Vásquez, Koulierakis, De Marzi. La sosta per le Nazionali svuota Trigoria. Sono ben tredici i giocatori pronti a rispondere alla chiamata. Un’intera squadra che saluta e vola via. Gasp dovrà lavorare con i pochi rimasti a Roma. Nessun problema, ormai è abituato. La sua squadra sta facendo così bene da essere diventata un serbatoio per le Nazionali. Poteva salutare anche Koné. Ma il francese, appena recuperato, non è stato convocato da Zidane. Una fortuna per il tecnico piemontese. Tornando a chi è partito, ecco quando giocheranno e quando faranno ritorno a Trigoria.
Gli impegniL'ultima pausa del 2026 sarà di due settimane, una in meno rispetto alla precedente. Ghilardi e Pisilli saranno impegnati con l'Italia nelle ultime due gare di Nations League: il 12 novembre contro la Francia a San Siro e il 15 novembre in trasferta contro il Belgio. Lulli, invece, raggiungerà l'Under 21 azzurra, attesa il 13 novembre dalla Francia e il 16 novembre dal Belgio. Malen vestirà la maglia dell'Olanda, che affronterà la Grecia il 13 novembre e la Germania il 16: proprio contro gli orange ci sarà anche Koulierakis, convocato dalla selezione ellenica, che tornerà in campo il 16 novembre contro la Serbia. Prima chiamata con la nazionale maggiore portoghese per Mora, che sarà impegnato il 14 novembre contro la Danimarca e il 17 contro il Galles. Doppio appuntamento anche per Wesley, convocato da Carlo Ancelotti con il Brasile: i verdeoro affronteranno il Giappone il 14 novembre e Singapore il 17. Balerdi, Soulé e Castro partiranno invece per raggiungere l'Argentina, attesa dalle amichevoli contro Uruguay e Costa Rica, rispettivamente il 13 e il 17 novembre. Due partite anche per Ndicka con la Costa d'Avorio, impegnata il 12 novembre contro lo Zambia e il 17 contro il Gambia. Vasquez risponderà alla chiamata della Colombia per le sfide contro il Cile del 13 e del 17 novembre, mentre De Marzi sarà impegnato con gli Stati Uniti Under 20 in tre amichevoli: Giappone il 12, Colombia il 14 e Paraguay il 17 novembre.
Il calendario completoGhilardi e Pisilli
12 novembre: Italia-Francia
15 novembre: Belgio-Italia
Lulli
13 novembre: Francia-Italia
16 novembre: Italia-Belgio
Malen
13 novembre: Olanda-Grecia
16 novembre: Germania-Olanda
Koulierakis
13 novembre: Olanda-Grecia
16 novembre: Grecia-Serbia
Mora
14 novembre: Portogallo-Danimarca
17 novembre: Galles-Portogallo
Balerdi, Soulé e Castro
13 novembre: Argentina-Uruguay
17 novembre: Argentina-Costa Rica
Wesley
14 novembre: Giappone-Brasile
17 novembre: Singapore-Brasile
Ndicka
12 novembre: Costa d'Avorio-Zambia
17 novembre: Gambia-Costa d'Avorio
Vasquez
13 novembre: Colombia-Cile
17 novembre: Cile-Colombia
De Marzi
12 novembre: Stati Uniti-Giappone
14 novembre: Stati Uniti-Colombia
17 novembre: Stati Uniti-Paraguay
Il rientro a Trigoria: ecco quando Gasp potrà 'riabbracciarli'
I primi a tornare saranno Ghilardi e Pisilli. I due concluderanno i rispettivi impegni con la sfida contro il Belgio del 15 novembre e sono attesi a Trigoria il giorno successivo, con cinque giorni a disposizione per preparare la partita contro il Parma. Il 17 novembre sarà invece il turno di Malen, mentre il 18 novembre Gasperini potrà riabbracciare Lulli e Koulierakis. Bisognerà attendere qualche giorno in più per i giocatori partiti oltreoceano: Balerdi, Soulé e Castro faranno rientro a Roma entro il 19 novembre, a soli due giorni dalla delicata trasferta emiliana. Anche Mora, Wesley e Ndicka sono attesi a ridosso della partita. Una gestione tutt'altro che semplice per Gasperini, che rischia di avere il gruppo al completo soltanto alla vigilia della sfida del Tardini.
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