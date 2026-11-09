Dopo aver ritrovato la Serie A in estate, Nahuel Molina era pronto a tornare anche in Nazionale. La riduzione da sette a quattro giornate della squalifica rimediata in seguito alla finale del Mondiale, gli avrebbe permesso al giocatore di tornare a disposizione dell'Argentina già durante questa sosta. Molina avrebbe saltato la prima sfida contro l'Uruguay, scontando l'ultima giornata di squalifica, per poi essere regolarmente arruolabile per la partita contro il Costa Rica. Da qui la decisione di Scaloni di convocarlo, arrivata però fuori tempo massimo. La Roma e Gasperini hanno infatti deciso di opporsi alla chiamata dell'Albiceleste. Molina sarebbe sceso in campo il 17 novembre, facendo ritorno nella Capitale a ridosso della sfida contro il Parma, in programma il 21. Una situazione che non ha convinto il club giallorosso, che ha preferito trattenere il laterale a Trigoria per concedergli qualche giorno di riposo e permettergli di preparare al meglio i prossimi impegni.