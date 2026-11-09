Cristante: "Il rigore li ha ricaricati ma il contatto è leggero. La sconfitta è un peccato"

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa a Coverciano prima dell'inizio ufficiale degli allenamenti della Nazionale. Il commissario tecnico si è soffermato su diversi aspetti legati alle convocazioni parlando anche di Bryan Cristante, assente dalla lista: "Cristante lo conosciamo, non c'è bisogno di provarlo. Quando ne avremo bisogno lo chiameremo". Queste dunque le motivazioni che hanno portato Mancini a non convocare il centrocampista giallorosso. Sarà ovviamente contento Gian Piero Gasperini che potrà contare su sul numero 4 anche durante la pausa.