Il ct ammette: "Quando ne avremo bisogno lo chiameremo"
Cristante: "Il rigore li ha ricaricati ma il contatto è leggero. La sconfitta è un peccato"
Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa a Coverciano prima dell'inizio ufficiale degli allenamenti della Nazionale. Il commissario tecnico si è soffermato su diversi aspetti legati alle convocazioni parlando anche di Bryan Cristante, assente dalla lista: "Cristante lo conosciamo, non c'è bisogno di provarlo. Quando ne avremo bisogno lo chiameremo". Queste dunque le motivazioni che hanno portato Mancini a non convocare il centrocampista giallorosso. Sarà ovviamente contento Gian Piero Gasperini che potrà contare su sul numero 4 anche durante la pausa.
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