Se a Roma è ormai un vero e proprio idolo, in nazionale c'è ancora qualche dubbio da sciogliere. Donyell Malen, dopo aver saltato gli ultimi impegni dell'Olanda per infortunio, è tornato tra i convocati di Xavi Hernandez. Il commissario tecnico, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell'attaccante giallorosso, soffermandosi in particolare sulla sua posizione in campo: "Per me Malen è un centravanti. Certo, è un’opzione sulla destra, ma si trova più a suo agio giocando come punta". Parole che sembrano dunque spazzare via ogni dubbio sul ruolo dell'olandese. Il suo predecessore Koeman infatti, lo schierava spesso come esterno destro, la stessa posizione che occupava ai tempi dell'Aston Villa. Dal suo arrivo nella Capitale invece, Gasperini lo ha piazzato al centro dell'attacco, ottenendo risultati entusiasmanti, convincendo anche Xavi. L'ex centrocampista del Barcellona ha poi aggiunto: "La cosa migliore che possiamo fare è dargli fiducia. Spiegargli cosa ci aspettiamo da lui come centravanti. Sa attaccare gli spazi, capisce cosa gli viene chiesto. Riconosce il momento giusto in cui deve essere coinvolto nel gioco. Penso che possa dare il meglio di sé con l’Oranje". Dopo aver conquistato Roma, ora Malen vuole prendersi anche la nazionale.