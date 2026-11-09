Konè prima guarda il mondiale. Poi pensa solo alla Francia. E, appena ricomincia la stagione, eccolo dedicarsi al nuovo ct dei blues Zidane. Il tam tam nella Capitale è partito il giorno del derby del 17 maggio, penultima giornata del campionato scorso, con Manu in tribuna proprio nel pieno della volata Champions. È però durato poco meno di sei mesi, fino a Roma-Sassuolo di sabato sera. Cancellata improvvisamente ogni chiacchiera sul conto del ragazzo con la presenza in campo contro la squadra di Aquilani: presi in contropiede buonisti e maligni uniti nella disinformazione su quanto deciso a Trigoria tra Gasperini e il giocatore. Perché il centrocampista, nonostante la mancata convocazione di Zizou per le partite di Nations League contro l’Italia e la Turchia, è tornato titolare in maglia giallorossa dopo aver saltato sei partite di fila per l’infortunio muscolare che lo ha costretto alla resa nel primo tempo del big match contro il Real, il 14 ottobre all’Olimpico. Koné, dunque, ha scelto la Roma. Platealmente. Niente di strano, però. Manu ha capito che rispondere alla chiamata di Zidane sarebbe stato controproducente. Soprattutto per lui. Sia per il presente che per il futuro. Il giocatore, parlando nelle ultime settimane con Gian Piero, si è reso conto che il lavoro quotidiano - intenso e mirato - svolto a Trigoria gli sarebbe stato più utile di quello solo di mantenimento che avrebbe fatto con Zizou e i blues. In sintesi: Koné si è fidato di Gasperini. Che gli ha spiegato quanto avesse bisogno di ritrovare la condizione migliore dopo lo stop di tre settimane abbondanti. Restare nella Capitale di sicuro lo aiuterà a tornare al top e quindi protagonista. Subito con la Roma e a fine marzo con la Francia per i quarti di finale di Nations League. Manu, garantendo la massima disponibilità a Gian Piero, ha mostrato - come mai in passato - l’attaccamento al club giallorosso che, tra l’altro, presto gli proporrà il rinnovo/prolungamento (e adeguamento) del contratto. E ha girato la questione, sempre con lo stesso fine (riprendere quota fisicamente), proprio a Zidane. In pratica ha detto al ct della Francia - supportato dallo staff medico giallorosso - di non essere ancora al meglio, cioè senza il ritmo partita che serve in nazionale e anche con il club. Zizou ha compreso, dandogli appuntamento al 2027.

Niente Argentina per Molina: il motivo della decisione della società

La pausa per le nazionali, comunque, ha sempre preoccupato i tecnici delle squadre di club, costretti a prendere atto dei pochi allenamenti e tanti infortuni. In questo senso, tornato a Trigoria consempre in Nations League. Gasperini non lo ha avuto mai al meglio e,per i match contro la Francia e il Belgio. La società giallorossa, sabato sera, ha poi. E’ ancora squalificato per una partita dopo la riduzione da sette a quattro giornate. E farlo partire - per giocare(secondo match) per la sfida con Costarica (il primo test è venerdì a Buenos Aires contro l’Uruguay) - sarebbe stato: il programma che lo avrebbe riportato a Trigoria giovedì della prossima settimana dopo un viaggio lungo e quindi faticoso., accontentandosi di Balerdi, Soulé e Castro.