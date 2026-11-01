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La Roma è inarrestabile: numeri da record. Non c'è solo Malen, al top anche senza Koné e Dybala

La Roma è inarrestabile. Il 5-2 rifilato a domicilio all'Udinese è solo l'ultimo tassello di un mosaico da record. Ci sono i numeri, di squadra, a testimoniare la bontà del cammino giallorosso con Gasperini in questa stagione. Sono 28 i gol segnati nelle prime 10 partite, superando le 26 del 1960/61 e del 2016/17. Ben 17, se si considera il finale della passata stagione, le partite senza sconfitta della Roma in Serie A: nel mirino di Gasp ora c'è il rendimento di Ranieri di due stagioni fa (19), come quello continuativo Liedholm-Eriksson nel 1984 e Andreazzoli-Garcia nel 2013. Malen fa meglio del Pallone d'Oro Kane ed è il re dei bomber, ma non c'è solo l'olandese: i giallorossi volano sulle ali dei trequartisti, con Mora e Soulé sugli scudi. In casa Roma segnano tutti, anche se mancano ancora all'appello quattro nomi pesanti tra cui Dybala. L'assenza dell'argentino, come quella di Koné, non è un problema: senza di loro la squadra di Gasp ha quasi raddoppiato la media punti.

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