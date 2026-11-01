Si è detto e scritto, giustamente, tanto della vena realizzativa pazzesca di Donyell Malen da quando è alla Roma. Con il gol di ieri sono saliti a 22 in 27 partite, più di chiunque altro nei principali cinque campionati europei. Anche più di Harry Kane, fresco Pallone d'Oro. Ma la Roma che colleziona 24 punti in 10 partite non c'è solamente l'olandese, che in ben cinque partite di campionato non è andato a segno. Praticamente la metà. A far volare i giallorossi ci ha pensato anche chi era meno in vista, almeno sulla carta, ma da cui Gasperini (e non solo) si aspettava un contributo maggiore rispetto allo scorso anno. Per ora, accontentato. Guardiamo i due titolari di ieri, Rodrigo Mora e Matias Soulé. Il portoghese si sta ritagliando uno spazio sempre più importante e ha segnato la sua prima rete partendo da titolare.

I numeri di Rodrigo Mora e Matias Soulé

Non solo, perché l'ex talentino del Porto inha fatto registrare anche ununa grande occasione creata e addirittura ilportati a buon fine. Numeri che, insieme ai due gol in cinque giorni sono sintomidi una crescita che sta facendo felici tutti. Soprattutto in un momento in cui è out Paulo, non uno qualunque. Ma a prendere per mano in maniera ancora più marcata la squadra è stato probabilmente Matiasche ha superato i guai fisici che lo hanno limitato per mesi. E la differenza si nota. Basti soffermarsi sui contributi al gol dell'argentino: fino ad ora sono3 reti e 5 assist.ha partecipato invece a 14 gol complessivamente. Consono poi diventatida inizio stagione: una vera e propria cooperativa del gol. Anche se all'appello manca ancora qualche nome pesante comee soprattuttoComunque tutta gente, in relazione al proprio ruolo, che una certa confidenza con la porta e che non potrà che aumentare la potenza di fuoco di una Roma di goleador.