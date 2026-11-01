Proprio nei giorni in cui Harry Kane vince il Pallone d'Oro, c'è chi come Donyell Malen ha deciso di rubargli lo scettro di miglior bomber del 2026, almeno stando alla situazione al 31 ottobre. Il gol contro l'Udinese, unito a quello col Cagliari di martedì sera che ha interrotto un digiuno insolito di tre partite (quattro considerando il Genoa dove era squalificato), confeziona infatti il sorpasso proprio ai danni del campione inglese del Bayern Monaco. A livello statistico non sono gol valsi tre punti, ma per chi di mestiere fa questo ha senza dubbio il suo peso. Donyell Malen è il giocatore che ha segnato più reti complessive (22) e anche in trasferta (12) nell'anno 2026 nei cinque maggiori campionati europei. Tanto per capirci, Raphinha ne ha fatti 19, Mbappé ne ha segnati 18, Yamal e Haaland 17 e soprattutto il Pallone d'Oro Harry Kane 21. E appunto grazie alla giornata di ieri è avvenuto il sorpasso: i due erano appaiati a 21, ma Donny è andato a segno contro l'Udinese e il bomber inglese ha invece sbagliato un calcio di rigore nel 'classico' col Borussia Dortmund. Niente male, insomma.