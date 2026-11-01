L'esperienza di Clément Grenier in prestito alla Roma dal gennaio al giugno 2017 non è stata indimenticabile, ma il centrocampista francese ha vissuto da una posizione ravvicinata un momento storico nella storia del club giallorosso. Vale a dire l'ultima stagione e lo storico addio di Francesco Totti alla Roma e al calcio. Dopo quasi 10 anni, Grenier è tornato a ricordare quei momenti in un video pubblicato da Dégaine (by So Foot): "Quello che ho, e che conserverò per sempre, è la maglia di Francesco Totti, perché era la sua ultima maglia, del suo ultimo match di campionato e del suo addio. Me ne ha data una perché gliel'avevo chiesto; avrà dovuto conservarne qualcuna, perché penso che ne avrà fatte diverse. Ma una delle sue maglie, che era nello spogliatoio, me l'aveva promessa, ne avevamo parlato. E quindi l'ha tenuta, me l'ha dedicata e me l'ha data". Il francese ha poi continuato a raccontare: "Oltre a questo, aveva fatto a tutti i giocatori un regalo con anche una maglia e una fascia da capitano che aveva firmato e dedicato. Ma questa maglia qui penso che sia la più significativa ed è simbolica, perché era l'ultimo match della sua carriera alla Roma, dove lui è un dio laggiù". E ha poi concluso: "Per averlo frequentato, discusso e avere ancora la possibilità di parlare un po' con lui, è enormemente gratificante. Tutti i regali che ci ha fatto nelle ultime settimane della sua carriera da calciatore sono stati straordinari. I momenti che abbiamo vissuto insieme, insomma, sono bellissimi ricordi".

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