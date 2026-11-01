I giallorossi si confermano in stato di grazia e migliorano ulteriormente alcune statistiche significative: sono 17 gare senza sconfitta, ma non solo
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È una Roma straripante quella abbatte l'Udinese senza pietà, con quattro gol solamente nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Gasperini rifiata, abbassa la tensione e subisce due gol ma poi la richiude nel recupero. Il risultato è una partita sostanzialmente mai in discussione, che poteva avere dimensioni ancora più catastrofiche per la squadra di Runjaic, sempre più a rischio. E ci sono dei numeri, di squadra, che testimoniano la bontà del cammino della Roma con Gian Piero Gasperini in questa stagione, costruito su quello però chiuso in crescendo della scorsa annata. E si rispecchia soprattutto in quella che è la fase realizzativa. Già appurato e celebrato il record storico giallorosso di 28 gol nelle prime 10 partite, superando le 26 del 1960/61 e del 2016/17, c'è da segnare ed esaltarne anche un altro di squadra. L'avanzamento della striscia di imbattibilità della Roma tra la stagione in corso e quella passata.
Gasperini fa 17 di fila senza perdere: nel mirino ci sono Ranieri e LiedholmSono ora ben 17 le partite senza sconfitta dei giallorossi di Gasperini: l'ultimo ko è quello ormai noto del 5 aprile, quando il 5-2 i capitolini lo subirono per mano dell'Inter a San Siro. Da lì in poi una marcia incredibile in campionato fatta di 13 vittorie e 4 pareggi, ovvero 43 punti su 51 a disposizione e una media di circa 2,53 a match in questo parziale. Numeri pazzeschi che sono valsi la qualificazione in Champions e ora la possibilità di sognare ancora più in grande. Superata la striscia di 15 gare senza ko di Mazzone nel '94 e anche quella di Garcia nel 2014-15 con 16. Nel mirino ora c'è lo score proprio di Ranieri di due stagioni fa che si fermò a 19, come quella continuativa (cioè a cavallo tra due stagioni) tra Liedholm ed Eriksson nel 1984 e quella Andreazzoli-Garcia nel 2013. Complicatissimi da raggiungere i tre sul podio: Capello (arrivato a 24 nel 2001-02), ancora Ranieri (25 nel 2009-10) e Liedholm (30 nel 1980-81). Una crescita evidente anche rispetto allo scorso anno, rispetto a cui Gasperini si è migliorato: 24 punti contro 21, miglior partenza dell'era Friedkin. La sua Roma è una macchina da guerra che ha quasi triplicato i gol realizzati rispetto a un anno fa. Al 31 ottobre 2025 le reti segnate in totale erano 13 tra Serie A ed Europa League, oggi invece sono addirittura 36. Con un coefficiente di difficoltà maggiore, considerando che sono arrivati in Champions League, anche contro il Real, e anche in campionato gli uomini di Gasperini hanno già affrontato Napoli, Inter e Como. Lo scorso anno, invece, l'unica big affrontata al 31 ottobre era stata la squadra di Chivu.
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