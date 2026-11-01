È una Roma straripante quella abbatte l'Udinese senza pietà, con quattro gol solamente nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Gasperini rifiata, abbassa la tensione e subisce due gol ma poi la richiude nel recupero. Il risultato è una partita sostanzialmente mai in discussione, che poteva avere dimensioni ancora più catastrofiche per la squadra di Runjaic, sempre più a rischio. E ci sono dei numeri, di squadra, che testimoniano la bontà del cammino della Roma con Gian Piero Gasperini in questa stagione, costruito su quello però chiuso in crescendo della scorsa annata. E si rispecchia soprattutto in quella che è la fase realizzativa. Già appurato e celebrato il record storico giallorosso di 28 gol nelle prime 10 partite, superando le 26 del 1960/61 e del 2016/17, c'è da segnare ed esaltarne anche un altro di squadra. L'avanzamento della striscia di imbattibilità della Roma tra la stagione in corso e quella passata.

Gasperini fa 17 di fila senza perdere: nel mirino ci sono Ranieri e Liedholm

Sono ora bendei giallorossi dil'ultimo ko è quello ormai noto del 5 aprile, quando il 5-2 i capitolini lo subirono per manoa San Siro. Da lì in poi una marcia incredibile in campionato fatta diovvero 43 punti su 51 a disposizione e una media di circa 2,53 a match in questo parziale. Numeri pazzeschi che sono valsi la qualificazione ine ora la possibilità di sognare ancora più in grande. Superata la striscia di 15 gare senza ko dinel '94 e anche quella dinel 2014-15 con 16. Nel mirino ora c'è lo score proprio didi due stagioni fa che si fermò a 19, come quella continuativa (cioè a cavallo tra due stagioni) traednel 1984 e quellanel 2013. Complicatissimi da raggiungere i tre sul podio:(arrivato a 24 nel 2001-02), ancora Ranieri (25 nel 2009-10) e(30 nel 1980-81). Una crescita evidente anche rispetto allo scorso anno, rispetto a cuisi è migliorato:, miglior partenza dell'eraLa sua Roma è una macchina da guerra che ha quasi triplicato i gol realizzati rispetto a un anno fa.le reti segnate in totale erano 13 tra Serie A ed Europa League, oggi invece sono addirittura. Con un, considerando che sono arrivati in, anche contro ile anche in campionato gli uomini di Gasperini hanno già affrontato. Lo scorso anno, invece, l'unica big affrontata al 31 ottobre era stata la squadra di