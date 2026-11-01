Serata social per Wesley, direttamente da Manchester. Il laterale della Roma infatti, verso le 22 italiane, ha avviato una diretta su TikTok. In divisa giallorossa direttamente dalla stanza d'hotel, il calciatore brasiliano è stato protagonista di una chiacchierata con alcuni amici. Tra coloro che sono intervenuti anche Luigi Mastroianni, DJ e artista e volto noto della tv per aver partecipato al programma Uomini e Donne. Mastroianni, sbalordito, ha riconosciuto Wesley solo dopo qualche minuto dall'essere entrato in chiamata e ha esclamato: "Ti ho preso al Fantacalcio! Ti ho pagato 90 crediti!". I due, poi, hanno passato qualche minuto a giocare sulla piattaforma. Oltre ai tanti "Daje Wes" e "Forza Roma", tra i commenti più gettonati c'era anche un ironico "Vai a dormire!". In Inghilterra però il fuso è di un'ora indietro rispetto all'Italia, ma tanto è bastato per creare ulteriore attesa in vista della sfida di Champions League di martedì contro il Manchester United. Intanto la live è andata e sta andando avanti per altro tempo tra musica, chiacchiere e risate.