La Roma è arrivata a Manchester, dove martedì affronterà lo United di Carrick nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Dopo l'allenamento mattutino a Udine, i giallorossi nel pomeriggio erano partiti alla volta dell'Inghilterra. Domani, alle 17:20 locali cioè 18:20 italiane, la conferenza stampa pre-gara di Gian Piero Gasperini. Al suo fianco ci sarà Marten de Roon. Alle 18 inglesi (19 in Italia), invece, l'allenamento della vigilia, a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio all'Old Trafford.