Il programma della vigilia: alle 18:20 italiane la conferenza stampa pre-gara, alle 19 l'allenamento a poco più di 24 ore dalla sfida di Champions

Redazione
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La Roma scopre de Roon: da nemico a leader del centrocampo

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La Roma è arrivata a Manchester, dove martedì affronterà lo United di Carrick nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Dopo l'allenamento mattutino a Udine, i giallorossi nel pomeriggio erano partiti alla volta dell'Inghilterra. Domani, alle 17:20 locali cioè 18:20 italiane, la conferenza stampa pre-gara di Gian Piero Gasperini. Al suo fianco ci sarà Marten de Roon. Alle 18 inglesi (19 in Italia), invece, l'allenamento della vigilia, a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio all'Old Trafford.

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