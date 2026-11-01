Il record - storico per il club giallorosso - di gol segnati (28) dopo le prime 10 partite di campionato che va a sommarsi ad altri numeri da big come i 14 marcatori diversi e i 17 match senza ko nella Serie A di oggi e di ieri, con la striscia positiva di risultati iniziata addirittura sette mesi fa. Ma il lavoro impostato da Gasperini per la Roma non è solo quello che si vede in classifica. La traccia più evidente la lascia, sempre e comunque, in campo. In allenamento a Trigoria e quando c’è la gara di giornata. Il metodo di Gian Piero sta facendo la differenza già dalla stagione passata. L’attenzione va al comportamento di squadra e al tempo stesso alla crescita del singolo. Migliorando, e si vede di partita in partita, i giovani e anche i più esperti. La crescita è del gruppo. Ognuno sa che cosa deve fare. Come muoversi. Dove e quando andare a cercare o aiutare un compagno, a prendere l’avversario. Il meglio, strano a dirsi, si nota proprio quando la Roma è in difficoltà. E’ successo l’anno scorso e di nuovo in questo. Da settimane mancano giocatori di primo piano. Titolarissimi come Svilar, Koné e Dybala, ai quali va aggiunto Pellegrini. E lo stesso Cristante, rientrato da tre match e grande protagonista a Udine. Gasperini, anche se gli mancano interpreti di spessore, riesce lo stesso a dare continuità alla sua idea di calcio. Il sistema di gioco dei giallorossi non perde l’identità che caratterizza ogni gara preparata da Gian Piero.

A Udine con Ghilardi esterno e Molina trequartista: Gasp si aspetta due acquisti

Proprio a Udine, in corsa, Gasperini è intervenuto, riconoscibile a prescindere dagli interpreti utilizzati. Così nel finale del match in Friuli, ha modificato la posizione a due giocatori di movimento., chiedendogli di chiudere la sfida contro l’Udinese da esterno, e, alle spalle di Castro e in linea con Pisilli. Con una sostituzione: è entrato Mancini per Soulé, andando a prendere il posto in difesa di Ghilardi che a sua volta, salendo a centrocampo, ha spinto Molina più avanti. Il tridente d’attacco, insomma, rivoluzionato rispetto a quello visto in partenza con Malen accompagnato da Soulé e Mora.- considerando la gravità dell’infortunio di Pellegrini che si aggiunge alla mancanza dell’attaccante di strappo non arrivato in estate - per avere maggiore scelta in avanti. Dove, come si è visto a Udine, sono finiti Pisilli e Molina, un centrocampista e un laterale.. Intanto, però, si conferma creativo al momento di fronteggiare l’emergenza. E’ successo pure l’anno scorso quando ha arretrato Cristante in difesa. In mezzo nella linea a tre, o anche negli altri due ruoli, a destra e a sinistra. In precampionato, invece, ha piazzato Hermoso in mediana. A Gian Piero, si sa, non piace farsi trovare impreparato.