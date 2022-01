Roma in vacanza. Fazio risolve e non fa causa, via Diawara ma il club è un rebus

Contro il Genoa la capienza è al 50% mentre sono in vendita i biglietti per la Coppa Italia contro l'Inter. Spinazzola aspetta il prof. Lampein. Entro il 31 Pinto proverà a chiudere colpi in entrata e in uscita. La Primavera torna a giocare e vince

"E milioni di rose non profumano mica, se non sono i tuoi fiori a fiorire" recita una canzone di Francesco De Gregori. Ma sono anche parole che verosimilmente passano nella testa di Mourinho, che insegue dall'estate scorsa un centrocampista. Il nome che profuma da sempre allo Special One è quello di Xhaka, gli altri sono il piano B. Se l'Arsenal trovasse l'alternativa, la Roma sarebbe pronta all'assalto. Ipotesi plausibile sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni. Poi ci sono anche Ndombele ed è spuntato anche Danilo Pereira del Psg. Il primo ha un ingaggio elevato, ma potrebbe essere la chiave per arrivare al secondo: il Psg prenderebbe il mediano del Tottenham per lasciare andare il portoghese. Il nodo da sciogliere in uscita per Pinto si chiama Diawara. Il Torino in quella zona di campo ormai si è sistemato. Restano alla finestra Cagliari e Sampdoria ma il tempo stringe. Il guineano ha rifiutato il Galataseray mentre il Valencia oggi ha annunciato Moriba. L'arrivo di quest'ultimo non esclude l'approdo in Spagna dell'ex Napoli. Lo spiraglio di una cessione imminente è arrivata dalle parole del suo agente, Piraino: "La strada di Diawara va decisa in questi giorni. Club italiani e francesi sono interessati, ma il suo sogno è giocare per il Valencia. Nell’incontro si è deciso che deve partire e ora posso solo dire che è entusiasta del Valencia”. Sempre sul mercato in uscita nella serata odierna è arrivata una notizia confortante per tutte le parti in questione: Federico Fazio ha risolto il proprio contratto con il club, e questo permetterà al difensore argentino di perfezionare l'approdo alla Salernitana di Walter Sabatini. Il calciatore in passato aveva chiesto 2 milioni di indennizzo, ma la firma di oggi, ha fatto sì che rinunciasse alla causa legale. Su di lui c'erano stati diversi interessamenti negli ultimi mesi (in Italia piaceva a Cagliari, Sampdoria Bologna, Genoa e Parma), però la scelta del calciatore è stata quella di riabbracciare il ds che lo ha portato in giallorosso.