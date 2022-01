Diawara, si fa avanti il Galatasaray: destinazione rifiutata

Sul guineano restano ancora attive delle piste verso Cagliari e Sampdoria per rimanere in Italia

Amadou Diawara è il crocevia del mercato della Roma. Il centrocampista ha ormai aperto alla cessione e una sua partenza libererebbe il posto per un nuovo centrocampista, magari un regista. Secondo Calciomercato.it, il guineano in queste ore avrebbe rifiutato di fare le valigie in direzione Turchia per unirsi al Galatasaray. Il club era da tempo alla finestra per capire le possibilità di riuscita dell'affare che ora sembra definitivamente tramontato. Sul guineano restano ancora attive delle piste verso Cagliari e Sampdoria per rimanere in Italia mentre il Torino, con l'acquisto di Ricci, si è ormai defilato. Il sogno del centrocampista, come rivelato dall'agente, è quello di raggiungere il Valencia. Negli spagnoli, però, il posto di Diawara è stato occupato da Moriba, annunciato oggi come nuovo acquisto. Saranno ore decisive per Tiago Pinto che in caso di uscita del guineano si lancerebbe in una corsa contro il tempo per portare a Mourinho un terzo acquisto.