Regalategli il Mondiale. Spinazzola, niente playoff

Ancora incerta la data del rientro del terzino giallorosso

Il rientro di Spinazzola non ha ancora una data certa, come scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. È una corsa contro il tempo, con il tempo che non basta. Ora si accorcia, ora si allunga, così come la speranza, che inizialmente ti accompagna e a tratti la perdi. Leo Spinazzola non molla: si ritrova a dover aspettare, ma ci sarà anche per lui una primavera. Che non sarà marzo, forse sarà aprile. Un mese o poco più per il rush finale con la sua Roma e magari per preparare il mondiale, che gli dovranno per forza regalare i suoi compagni azzurri. Perché quel mondiale ancora non c’è, forse ci sarà: dipenderà dagli spareggi di marzo, che Spina dovrà saltare, magari li guarderà dalla tribuna del Renzo Barbera di Palermo, poi si vedrà. Gli dovranno regalare il Qatar allo stesso modo in cui glielo avevano promesso la vittoria dell’Europeo dopo quel maledetto (per Spina) 2 luglio, che gli ha tolto un tendine di Achille e ogni speranza di giocare la semifinale e la finale.