Roma-Genoa, l’Olimpico torna al 50%: biglietti in vendita da lunedì alle 16

Roma-Genoa segnerà non solo il ritorno in campo dei giallorossi dopo la sosta per le nazionali ma anche il ritorno a una capienza maggiore. Sabato 5 febbraio alle 15, infatti, i tifosi torneranno in uno stadio aperto al 50%. La società ha comunicato sul proprio sito ufficiale le modalità di acquisto dei biglietti (massimo 4 per singola transazione) e le istruzioni dedicate al cambio posto degli abbonati. A partire dalle ore 16 di lunedì 31 gennaio, e fino alle ore 16 del 1° febbraio, I titolari di abbonamento dei settori Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud, già soggetti allo spostamento nella gara Roma-Juventus, potranno: spostarsi gratuitamente nel settore di Curva Nord o Distinti Nord Est. In alternativa, sarà possibile acquistare ad un prezzo dedicato un titolo d’accesso in altri settori dello stadio (Tribuna Tevere 10€, Tribuna Monte Mario 20€). Qualora il titolare di abbonamento decidesse di non procedere a tale scelta, verrà comunque assegnato in automatico dal club un posto nei settori di Curva Nord o Distinti Nord Est. Per trasparenza la società ha precisato che sono stati spostati solo gli abbonamenti acquistati dopo il raggiungimento della soglia del 50% di capienza.