Coppa Italia, in vendita i biglietti per Inter-Roma: disponibili 2181 posti

Il prezzo dei biglietti è di 10 euro più commissioni di servizio

Sono in vendita i biglietti per Inter-Roma, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Mourinho sarà di scena a San Siro martedì 8 febbraio alle ore 21. Il comunicato della società: “I tifosi giallorossi potranno acquistare i biglietti del settore ospiti per Inter-Roma di Coppa Italia a partire dalle ore 11:00 di oggi, venerdì 28 gennaio.