Piraino (ag. Diawara): “Andrà via da Roma. Gli piacerebbe giocare al Valencia”

Diversi club sono interessati al giocatore giallorosso

Daniele Piraino, agente di Diawara, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS: “La strada di Diawara va decisa in questi giorni. Club italiani e francesi sono interessati, ma il suo sogno è giocare per il Valencia. Nell’incontro si è deciso che deve partire e ora posso solo dire che è entusiasta del Valencia”. Dopo l’incontro di ieri è agli sgoccioli l’avventura dell’ex Napoli nella capitale. Una sua cessione riapre il mercato giallorosso che potrebbero acquistare un altro centrocampista, tra i favoriti c’è sempre Xhaka.