Roma, il Psg offre Danilo

Il mercato della Roma potrebbe non essere finito, negli ultimo giorni Pinto proverà a regalare il terzo acquisto a Mourinho

Nome nuovo per il centrocampo giallorosso, con il possibile addio di Diawara non è da escludere un terzo acquisto, come riporta Stefano Carina su Il Messaggero. Ieri la Roma ha registrato l’apertura di Diawara ad essere girato in prestito sino al termine della stagione. Sampdoria, Fiorentina, Venezia, Galatasaray e 3 club francesi: le proposte per Amadou non mancano. A Pinto è stato offerto Danilo Pereira (Psg) che con l’eventuale arrivo di Ndombele a Parigi troverebbe poco spazio. Nome che almeno ufficiosamente solletica poco il gm giallorosso.