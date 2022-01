Il Valencia chiude per Moriba: arriva l’annuncio ufficiale

Il suo arrivo quindi rende più difficile l'arrivo di Diawara

In mattinata il Valencia ha annunciato sul proprio profilo ufficiale l'arrivo di Ilaix Moriba dal Lipsia. L'affare si è concluso con un prestito fino a fine stagione. Il giocatore con un passato al Barcellona ha conquistato Bordalas che gli consegnerà le chiavi del centrocampo. Il suo arrivo quindi rende più difficile l'arrivo di Diawara nonostante l'agente del guineano abbia confessato la volontà del guineano di trasferirsi in Spagna. Il comunicato del Valencia: "E' stato raggiunto un accordo con il Lipsia per Moriba. Uno dei giocatori più interessanti del momento a livello internazionale, ha sorpreso nell'attuale coppa d'Africa dove è stato nominato milgior giovane della fase a gironi". Su Twitter ha pubblicato un video corredato dalla didascalia: "Forza e talento".