Da Mancini a Zaniolo, la Roma prepara la lista per i rinnovi

Il vice capitano dovrebbe essere il primo a firmare, l’offerta è di 3 milioni all’anno più bonus. Tra i titolari solo Mkhitaryan in scadenza, ma i rapporti sono ottimi

Terminato il mercato di gennaio, la Roma si metterà al lavoro per i rinnovi di contratto. La società, però, ha messo in stand by annunci ufficiali almeno per un paio di mesi perché per adesso c’è la volontà di pensare solo alla fase decisiva della stagione. La Roma rinnoverà Mancini (è quello più avanti di tutti) e Zaniolo, poi parlerà con Cristante e Spinazzola - in sintesi il nucleo italiano - mentre non sono previste accelerazioni su Veretout. Almeno per ora, anche perché il centrocampo è il reparto su cui Mourinho vuole mettere più le mani adesso e in estate e la permanenza del francese è tutto tranne che certa. Fermarsi ora per essere più operativi domani, magari con le idee più chiare anche su quella che sarà la prossima stagione. In ogni caso, Pinto è sereno perché Mkhitaryan a parte non ci sono titolari in scadenza e quindi non c’è la fretta tipica di queste situazioni. I rapporti con l’armeno sono ottimi, lui deciderà in totale tranquillità con la Roma, gli altri sono già stati messi al corrente che per adesso la priorità è il campo.