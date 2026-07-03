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Greenwood e Moreira, Gasperini chiede uno sprint ai Friedkin. Tra 10 giorni il ritiro, rosa ridotta all'osso

Il calciomercato della Roma è più vivo che mai. Ma Gasperini è impaziente perché il raduno si avvicina e rischia di dover fare i conti con una rosa ridotta all'osso. Per ora ai suoi ordini il 13 luglio ci saranno solo 13 elementi, a cui dovrebbero aggiungersi Celik, Dybala e Pellegrini: ma il loro rinnovo deve essere messo nero su bianco. I nazionali rientreranno dal 20 luglio. Per questo Gasp chiede uno sprint ai Friekdin e vorrebbe poter lavorare con 2 nuovi acquisti il prima possibile. Le priorità per il tecnico sono Greenwood e Moreira. Per l'attaccante inglese non manca la concorrenza: il Fenerbahce resta in pressing ma la Champions League non è sicura, l'Atletico Madrid prima dovrebbe risolvere il nodo Julian Alvarez (considerato centrale da Simeone). C'è anche l'interessamento dell'Al Hilal, ma Mason vuole restare in Europa. Nuovi contatti con lo Strasburgo per Moreira: la valutazione è alta (circa 40 milioni), ma si tratta. E potrebbe comparire l'ostacolo Chelsea.

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