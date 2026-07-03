Il futuro di Artem Dovbyk molto difficilmente sarà ancora alla Roma. Il club giallorosso è alla ricerca di un vice-Malen e si sta muovendo per cedere l'ucraino. Nelle ultime ore si era fatto avanti il Genoa di De Rossi, tecnico che lo aveva voluto nella Capitale nell'estate 2024, ma la pista sembrava in salita perché la Roma è intenzionata a salutare il proprio numero 9 a titolo definitivo. Ora però, secondo Sky Sport, i giallorossi avrebbero aperto al prestito del centravanti ex Girona. Contatti avviati tra le parti, ma il nodo principale resta quello dell'ingaggio. Nella Capitale, infatti, Dovbyk guadagna 3,5 milioni di euro a stagione: una cifra fuori portata per le casse rossoblù. Per sbloccare la trattativa, dunque, servirebbe un aiuto da parte della Roma a coprire parte dello stipendio. A quel punto, però, il club giallorosso preferirebbe provare a cedere l'ucraino a titolo definitivo, magari all'estero.