Era inevitabile che col passare dei giorni alla corsa per Greenwood si aggiungessero altre squadre. La Roma ha l'accordo verbale col giocatore, ma non basta. Serve passare all'azione con la prima offerta ufficiale che il Marsiglia poi valuterà. Nel frattempo ci ha pensato l'Atletico Madrid che una prima proposta l'ha presentata (da quasi 30 milioni) ma è stata rifiutato poiché considerata troppo bassa. Gli spagnoli, però, hanno lanciato un segnale per dire "ci siamo anche noi". Già a maggio si erano affacciati dalle parti di Marsiglia per sondare il terreno e ora si sono inseriti nella corsa. Poi ci sono le sirene turche che continuano a suonare. Il Fenerbahce ha alzato la proposta per il giocatore mettendo sul piatto 7 milioni di euro a stagione (i giallorossi poco meno di 5) ma l'offerta da 35 milioni per il cartellino è stata immediatamente rispedita al mittente. C'è anche l'interessamento dell'Al Hilal in Arabia che in questa finestra di mercato potrebbe perdere Malcom ed è a caccia di un'ala destra. Ma la volontà dell'inglese è chiara: vuole rimanere in Europa e giocare in Champions League. Adesso la palla passa ai Friedkin.