La strada che porta a Greenwood non si è complicata. Resta stabile. L’offerta è pronta per essere messa sul tavolo: si cerca di chiudere su una cifra vicina ai 45 milioni. L’accordo con il giocatore c’è già. Manca quello con il Marsiglia. Ma in casa Roma c’è fiducia. Nelle ultime ore, però, si è fatto largo anche l’interesse dell’Atletico Madrid. La squadra del Cholo Simeone potrebbe rappresentare un ostacolo serio nella corsa all’inglese. Un eventuale affondo dei colchoneros, però, dipenderà molto dal mercato in uscita. Il nodo principale resta Julian Alvarez. L’argentino è il vero perno dell’estate dell’Atletico. Ha manifestato la volontà di valutare nuove soluzioni e per lui si è parlato anche di Barcellona. Ma Simeone ha lanciato un messaggio chiarissimo, che cambia gli scenari.

“È un giocatore straordinario, il miglior calciatore che abbiamo all’Atletico da quando è arrivato. È il giocatore attorno al quale abbiamo intenzione, come club e come squadra, di sviluppare il gioco”, ha dichiarato il tecnico argentino ai microfoni di ESPN. Simeone ha poi raccontato anche un confronto diretto con il giocatore: “Oggi l’ho incrociato, abbiamo parlato un po’ del suo momento, della caviglia e della sua importanza per la squadra. Mi diceva che sta già molto bene, che è al 100%”. Il messaggio è chiaro. Alvarez è centrale nel progetto dell’Atletico Madrid. E questo allontana una sua possibile partenza. Con effetti diretti anche sul mercato in entrata. Si raffredda, almeno per ora, l’idea di un’uscita del numero 19. E con essa potrebbe complicarsi anche la pista che porta Greenwood a Madrid. Ora la Roma osserva. Ma sa che dovrà accelerare. Il rischio è che la concorrenza diventi sempre più fitta.