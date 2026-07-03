Gasp è impaziente per il calciomercato della Roma e spinge a chiudere un paio di operazioni entro il 13. Teme l’inserimento di club di primo piano per Greenwood
Greenwood, il sogno di Gasperini per alzare il livello e vincere subito
Il conto alla rovescia è partito. Retrodatiamo il momento del via, cronometro alla mano, quello che tiene ben stretto, in ogni allenamento, Gasperini. L’alba del primo luglio. E’ lì che è sbocciata l’impazienza di Giampiero - da mettere in preventivo, conoscendo il suo carattere - per i rinforzi chiesti alla proprietà. In sintesi, adesso bisogna chiudere almeno un paio di operazioni in entrata. Due colpi di primo piano, con Greenwood obiettivo principale e ormai dichiarato. Gasperini ha subito chiesto di accelerare.
Greenwood, serve uno sprint per anticipare l'AtleticoNon c’è tempo da perdere. Uno, due e magari tre giocatori sono stati bloccati, a cominciare dall’inglese del Marsiglia che potrebbe presto diventare obiettivo anche dell’Atletico Madrid. I discorsi, a quanto pare, sono già ben avviati. Con i calciatori e con i loro manager. Dalle parole, però, è obbligatorio passare ai fatti. I diretti interessati, cioè i giocatori individuati per rafforzare la Roma che verrà, non aspettano all’infinito. Si sono fidati del piano annunciato loro dal club giallorosso e di non impegnarsi con altri possibili acquirenti fino agli inizi di luglio. Ecco lo step successivo, con la presentazione delle offerte, alla scadenza del 30 giugno, quella in cui i Friedkin avrebbero dovuto raggiungere con quasi 50 milioni di plusvalenze per rispettare il settlement agreement (ora è stata concessa una proroga di un mese). Gian Piero si augura che la proprietà possa accontentarlo, affrontando le negoziazioni per chiudere gli affari che sono la priorità per la Roma della nuova stagione. Tre giocatori: due esterni offensivi, sinistro e destro, e uno alla Wesley, cioè da piazzare su una delle due fasce a centrocampo. Il trio ideale: oltre Greenwood, Garnacho del Chelsea e Moreira dello Strasburgo.
Gasperini pronto ad accorciarsi le vacanzeI rinforzi, dunque, li vorrebbe al più presto. E anche per questo è pronto a spostarsi nella Capitale, anticipando il ritorno a Trigoria rispetto all’appuntamento del 13 luglio, giorno del raduno. Lo farà solo se anche Ryan tornerà a Roma. Insieme chiusero a gennaio Malen. Il tandem ha detto centro. E può ripetersi, con D’Amico in più.
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